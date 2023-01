Pd: Bonaccini, si torni di più tra la gente

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 15 GEN - "Dobbiamo tornare di piu', perché eravamo un po' venuti via, dove la gente vive e lavora, studia e magari anche dove si diverte. Dobbiamo stare di piu' tra le persone". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna candidato alla segreteria nazionale Pd, nella tappa del tour elettorale campano a San Giorgio a Cremano (Napoli). "Abbiamo bisogno di una classe dirigente che sappia entrare in un bar e ascoltare chi ha di fronte per dare a tutti la stessa dignità senza per questo dover dare ragione a chiunque ti faccia una domanda, perche' non si puo' dare ragione a tutti".

Bonaccini ha poi esortato: " Nella risposta che dobbiamo dare, usiamo un linguaggio comprensibile perché a volte ascolto interviste di qualche leader nazionale e dopo mi chiedo: da quanti anni non frequenta una fabbrica? una scuola? un bar?".

(ANSA).