Rapina a mano armata in sala scommesse, picchiato dipendente

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Sono entrati in una sala scommesse armati e volto coperto. Hanno immobilizzato con delle fascette di plastica uno dei dipendenti e poi lo avrebbero anche picchiato. E' accaduto la notte scorsa a Casalnuovo di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie, è stata una guardia giurata, arrivata poco dopo, ad aver interrotto l'azione e a mettere in fuga i rapinatori.

I militari intervenuti hanno trovato in strada una revolver cal.

38 con 5 cartucce a salve nel tamburo. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i malviventi. Per la vittima la frattura del setto nasale. Il danno è ancora da quantificare.

