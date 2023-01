Fi: Tajani inaugura sede a Sarno, 'partito sempre più radicato'

(ANSA) - SARNO, 14 GEN - "Forza Italia si sta radicando ancora di più sul territorio di questa regione ma in tutta Italia. Siamo una forza importante nel governo. Diamo un contributo fondamentale per risolvere i problemi dei cittadini, ma per risolvere i problemi bisogna poi ascoltare i cittadini e ogni sede che inauguriamo deve essere un luogo di ascolto, di confronto". Lo ha detto il ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani a Sarno (Salerno) dove ha partecipato all'inaugurazione della sede di Forza Italia. "La Campania è una regione sulla quale noi puntiamo molto. Io - ha aggiunto Tajani - ho avuto l'onore di essere capolista alle elezioni politiche in tutta la regione e questo significa, anche per me, avere un impegno di presenza costante sul territorio della Campania".

