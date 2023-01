Spaccio a domicilio nel Casertano, insospettabili in cella

(ANSA) - CASERTA, 13 GEN - Due giovani incensurati di 19 e 27 anni gestivano una piazza di spaccio a Gricignano d'Aversa, nel Casertano: entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri su ordine del Gip di Napoli Nord. Per la Procura di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini, i due insospettabili - il 19enne vive ancora con i genitori, il 27enne fa il carpentiere - avevano creato un fiorente business a domicilio: gestivano infatti l'attività da un locale attiguo all'abitazione del 19enne, e qui ricevevano gli acquirenti, sia del posto che provenienti dai comuni limitrofi, molti dei quali fermati dai carabinieri dopo aver comprato la dose; proprio le ammissioni dei consumatori hanno permesso agli inquirenti di costruire un solido quadro probatorio nei confronti dei due giovani, con numerosi episodi di cessione di droga accertati dai carabinieri. La Procura ha quindi richiesto e ottenuto il carcere per i due indagati. (ANSA).