Cinema: esce 'La Giunta' di Scippa, sulla Napoli di Valenzi

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Esce in sala il film - documentario 'La Giunta' di Alessandro Scippa, che racconta la complessa fase storico-politica di Napoli, durante gli anni del 'sindaco rosso' Maurizio Valenzi (1975-1983). L'opera prodotta da Antonella Di Nocera per Parallelo 41 e da Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione Valenzi e AAMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, è stata realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania. 'La Giunta' sarà presentato a Napoli il 20 gennaio alle ore 21 al Cinema Modernissimo con un evento anteprima con regista e produttori, anche con il patrocinio del Comune di Napoli, e sarà in programmazione dal 21 gennaio. Già in selezione ufficiale al 40esimo Torino Film festival, il lavoro di Scippa sarà proposto il 17 gennaio al Cinema Sacher di Roma e presentato da Nanni Moretti insieme a regista e produttori.

"Il documentario cerca di restituire la memoria di quelli che non furono solo anni di piombo ma anche anni di speranza, quando davvero un cambiamento radicale sembrava a portata di mano - sottolinea il regista, figlio di Antonio Scippa, assessore della giunta Valenzi - alla luce dell'attuale e profonda crisi della sinistra è più che mai necessario tornare a interrogare quel passato, quando il Pci di Berlinguer riusciva a intercettare le istanze del paese." Antonella Di Nocera spiega così il progetto: "La Giunta è una produzione indipendente, realizzata con i fondi del Ministero della Cultura e della Legge Regionale per il cinema, che ha garantito anche un sostegno per la distribuzione con cui cureremo proiezioni-evento in Italia. Nell'anno del ventennale di Parallelo 41, questo documentario, dopo i tanti realizzati, acquista anche il senso di un tributo alla nostra città ed alla sua storia".. (ANSA).