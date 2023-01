Sequestrata a Benevento area cantiere ex immobile Inps

(ANSA) - BENEVENTO, 12 GEN - L'area di un cantiere in via Calandra a Benevento, dove sorgeva l'immobile demolito degli ex uffici Direzione provinciale Inps, è stata sequestrata su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo sannita, retta da Aldo Policastro.

Il provvedimento, di natura preventiva, è stato eseguito dai carabinieri e della guardia di finanza su disposizione del gip del Tribunale di Benevento perché "l'intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare dismesso" è ritenuto "eseguito in virtù del permesso di costruire ritenuto illegittimo".

Il sequestro è scattato in una indagine a carico del procuratore speciale e dei due amministratori della società proprietaria, i quali, in concorso tra loro, nella qualità di committenti, avrebbero avviato, "in assenza di titolo abilitativo legittimo e quindi abusivamente, lavori per la costruzione di due blocchi: l'uno residenziale, composto da 60 alloggi distribuiti per 5 piani fuori terra, comprensivi di esercizi commerciali suddivisi in 12 unità e di 61 box auto, oltre i locali tecnici e di 46 posti auto scoperti; l'altro commerciale, composto da due strutture di vendita, procedendo alla demolizione del complesso immobiliare esistente; ricadente in una zona classificata in parte minima come 'viabilità pubblica' ed in parte maggiore come zona F4 destinata alla realizzazione di attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo".

L'inchiesta è stata scandita da una consulenza, disposta dal pm, dalla quale sarebbe emersa "l'illegittimità del procedimento amministrativo e dello stesso titolo abilitativo emesso per cui, su conforme richiesta del pm, il gip ha disposto il sequestro preventivo del cantiere ritenendo sussistente il periculum in mora, ovvero il rischio che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, essendo state completate le opere di demolizione e dovendosi proseguire con le opere di ricostruzione". (ANSA).