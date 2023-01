Problemi a linea aerea, stop treni Circumvesuviana

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Nuova giornata di disagi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. A causa di problemi alla linea area, infatti, l'Ente Autonomo Volturno (che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane), fa sapere che ''la circolazione è interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare''.Pertanto i treni in partenza da Napoli e diretti a Sorrento limiteranno a Torre Annunziata, mentri quelli in partenza da Sorrento limiteranno a Castellammare di Stabia. Da ciò che si apprende, a breve partirà il servizio di bus navetta tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. (ANSA).