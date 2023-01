Pnrr, 7,5 milioni di euro per ridar vita all'ex orfanotrofio

(ANSA) - CASERTA, 12 GEN - La Giunta Comunale di Caserta ha approvato il progetto per il riuso e la rifunzionalizzazione dell'ex Orfanotrofio "Sant'Antonio". L'intervento, dell'importo di oltre 7,5 milioni di euro, rientra tra i finanziamenti ottenuti dal Comune nell'ambito del Pnrr, e si pone l'obiettivo di riqualificare completamente la struttura e ampliare l'offerta formativa dell'adiacente Scuola Media "Pietro Giannone", dando vita ad un modello di scuola fortemente innovativo, all'avanguardia sotto il profilo tecnologico e delle strutture.

Anche gli attuali stabili in cui si trova l'istituto scolastico saranno completamente ristrutturati, a partire dal restauro del Chiostro cinquecentesco e dei successivi ampliamenti ottocenteschi. È in programma, poi, anche la realizzazione di una nuova palestra.

Per quanto riguarda gli ambienti dell'ex Orfanotrofio "Sant'Antonio", essi saranno destinati all'ampliamento della Scuola Media "Giannone", con la costruzione anche di un edificio, a consumo energetico pari quasi a zero, che ospiterà dodici aule, due laboratori e un auditorium in grado di ospitare fino a 150 persone. Tale edificio sarà dotato di uno spazio interno destinato a verde dove affacceranno tutti gli ambienti comuni (laboratori e spazi di condivisione).

E' prevista inoltre anche la realizzazione di una mensa, di una foresteria, nonché di spazi di accoglienza dei progetti Intercultura/Erasmus e dei partenariati per scambi tra scuole.

Simbolo della memoria storica della città, l'ex Orfanotrofio "Sant'Antonio" può divenire sede privilegiata per osservare i mutamenti attraverso gli occhi dei ragazzi che vi lavorano.

L'intento è realizzare una struttura flessibile, che potrà essere utilizzata anche per attività extrascolastiche e di promozione sociale e culturale. Oltre all'auditorium, naturale "contenitore" di iniziative di rilievo, sorgeranno laboratori di musica e teatro, d'arte e di giornalismo. (ANSA).