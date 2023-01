Perseguita l' ex prima e dopo fine relazione, Ps lo arresta

(ANSA) - CASERTA, 12 GEN - Affetto da una gelosia morbosa, ha iniziato a perseguitare la fidanzata prima che quest'ultima lo lasciasse, intensificando le condotte persecutorie, tra sms e telefonate minatorie, dopo la fine della relazione. E' quanto contestato ad un uomo residente ad Aversa (Caserta), che è stato arrestato e posto ai domiciliari per stalking dalla Polizia di Stato su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord.

Ad avviare le indagini è stata la denuncia della vittima, che si è prima recata al Commissariato della Polizia di Stato per denunciare lo stato di angoscia in cui viveva per colpa dell'ex, facendo così aprire un fascicolo alla Procura di Napoli Nord; quindi la ragazza, sentita in un secondo momento dagli stessi poliziotti su delega della Procura di Napoli Nord, ha ricostruito nel dettaglio le condotte persecutorie poste in essere dall'ex, spiegando che erano iniziate prima che decidesse di interrompere la relazione.

I poliziotti hanno acquisito sms e telefonate fatte dell'uomo alla donna, ascoltando poi le amiche e la sorella della vittima, che hanno confermato le accuse. (ANSA).