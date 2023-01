Boxe: i complimenti del questore Messineo ad Angela Zappoli

(ANSA) - CASERTA, 12 GEN - Dopo la vittoria nel campionato italiano di pugilato, per l'atleta casertana del gruppo sportivo delle Fiamme Oro Angela Zappoli, è arrivato anche il riconoscimento del questore di Caserta Antonino Messineo.

Zappoli, medaglia d'oro ai campionati assoluti categoria élite 63 kg., svoltisi in Puglia a dicembre, ha incontrato il questore alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, dove sorge la palestra delle Fiamme Oro.

Messineo, alla presenza del direttore dell'istituto di formazione, il primo dirigente della Polizia di Stato Alessandra Calvino, si è complimentato con la Zappoli "per l'eccellente risultato sportivo conseguito". (ANSA).