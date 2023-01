Napoli-Juve, ok trasferta. Piantedosi, massima severità

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Niente divieto di trasferta per Napoli-Juve di venerdì, partita connotata da "elevati profili di rischio": la vendita dei biglietti era stata ormai quasi ultimata. Ci sarà però un sensibile rafforzamento dei controlli sui tifosi ospiti. Nella prima riunione dopo il 'far west' sull'A1 di domenica scorsa, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha alzato le misure di sicurezza per evitare incidenti.

E' stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a raccomandare all'organismo la "massima severità" in fase preventiva contro le tifoserie violente, oggi nella riunione al Viminale con i vertici del calcio: il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il presidente della Lega calcio, Lorenzo Casini, oltre al capo della polizia, Lamberto Giannini. Per la partita di venerdì al San Paolo, dunque, sono state decise una serie di misure aggiuntive a quelle disposte nella precedente riunione dello scorso 4 gennaio: servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un'adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. (ANSA).