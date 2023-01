Lotto: festa a Capaccio per la vincita di 475mila euro

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Festa grande a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno da 475mila euro sulla ruota Nazionale.

La vincita si piazza al primo posto tra quelle realizzate nel 2023, spodestando i 187mila euro vinti ad Imperia lo scorso 5 gennaio. E' quanto ha reso noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

Il terno era formato dai numeri 8-12-85 ed il fortunato vincitore aveva puntato 100 euro sulla sorte dell'ambo e 100 euro sul terno. La vincita è stata quindi di 475.000 euro.

La ruota Nazionale ed i numeri 8-12 (più gli estratti 13-22-47) sono stati protagonisti anche ad Acerra, in provincia di Napoli.

In questo caso un giocatore della località partenopea aveva fatto una puntata totale di 3 euro (1,50 sul terno, 1 sulla quaterna e 0,50 sulla cinquina) e si è portato a casa una vincita da 26.700 euro. (ANSA).