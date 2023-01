Il legale di Marigliano, "falla nella vigilanza"

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - "Non c'erano immagini che testimoniassero la sua presenza nel momento degli scontri e non ha preso parte alla rissa". Lo dice all'ANSA l'avvocato Emilio Coppola, legale di Antonio Marigliano, il 35enne ultrà del Napoli arrestato e messo ai domiciliari all'indomani degli scontri tra tifosi partenopei e romanisti avvenuti nei pressi di una stazione di servizio della A1 in provincia di Arezzo. Il Gip di Napoli non ha convalidato la misura cautelare emessa in differita nei confronti del tifoso.

"Abbiamo prodotto un video integrale degli scontri - aggiunge il legale - dove si vedeva chiaramente Antonio, in possesso dell'asta di una bandiera, che può anche essere considerato un oggetto atto ad offendere, ma lui si trovava in una zona diversa da quella dove si stavano consumando le violenze, anzi quando si accorge della rissa retrocede".

Analizzando poi quanto accaduto, l'avvocato Coppola stigmatizza il fatto che sia stato consentito alle due tifoserie di "percorrere l'autostrada in orari simili: credo che chi doveva vigilare non l'abbia fatto come si deve e che ci sia stata una falla nell'organizzazione". Secondo il legale "è fuorviante scaricare completamente la palla sui tifosi del Napoli o della Roma. Ho letto oggi una ricostruzione secondo la quale i napoletani si stavano recando a Genova per scontrarsi con altre quattro tifoserie. Preferisco attenermi ai fatti: i napoletani stavano andando a Genova per vedere la propria squadra. Hanno sottoscritto un programma di fidelizzazione e legittimamente stavano andando a Genova a vedere la partita. Non sono ovviamente a conoscenza di tutto il materiale probatorio ma mi sembra ci siano immagini a tal punto pregnanti sia dell'autogrill, sia sui social, che avvalorino questa ipotesi.

Le dichiarazioni del ministro e del questore, peraltro, mi sembrano andare in questa direzione". (ANSA).