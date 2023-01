Il gip non convalida l'arresto dell'ultrà del Napoli

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il gip di Napoli Ivana Salvatore non ha convalidato l'arresto in flagranza differita notificato ad Antonio Marigliano ritenuto dalla Digos di Napoli coinvolto negli scontri avvenuti domenica scorsa sull'A1 tra tifosi romanisti e partenopei. Il legale del tifoso, l'avvocato Emilio Coppola, durante l'udienza ha depositato un video acquisito e visionato dal giudice che ha ordinato l'immediata rimessione in libertà.

L'ultrà, che era ai domiciliari, è legato al gruppo "Brigata Carolina" ed è stato denunciato per rissa aggravata. Gli inquirenti gli contestano il possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. (ANSA).