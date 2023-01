Frana Casamicciola:per una voragine chiusa ancora la statale 270

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La strada principale di Ischia, la statale 270, da qualche ora è di nuovo bloccata stavolta per una voragine di alcuni metri di diametro apertasi nella carreggiata a Casamicciola.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno accertato la presenza di una grossa cavità sotto il manto stradale è stata decisa la chiusura della strada all'altezza del Pio Monte della Misericordia; a causare il problema la probabile rottura di una condotta pluviale di grosse dimensioni che potrebbe aver ceduto in conseguenza della frana dello scorso 26 novembre.

Domattina sarà eseguito un sopralluogo più approfondito da parte dei tecnici della Città Metropolitana e dell'EVI (l'ente idrico isolano) per determinare gli interventi da effettuare, ma intanto sono molti i disagi per la popolazione ischitana visto che la circolazione stradale tra i due versanti dell'isola è rimasta bloccata per oltre un'ora e poi riattivata con percorsi alternativi ma procede comunque a rilento. (ANSA).