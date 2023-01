Autonomia: De Luca sul Sole24 Ore, bozza inaccettabile

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - "L'obiettivo politico generale rimane per noi quello di evitare spaccature dell'Italia, in particolare rispetto a scuola e sanità. Lo strumento è una grande operazione verità rispetto ai flussi di risorse pubbliche che realmente arrivano al Sud, e con il superamento della spesa storica e l'abbandono di ogni logica di residuo fiscale da destinare alle Regioni dove maturano i flussi fiscali stessi.

Rispetto alla bozza ministeriale di fine dicembre, in coerenza con questa impostazione, e in maniera del tutto laica, esprimo questi forti motivi di dissenso". Lo scrive il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in un pezzo in prima pagina del Sole 24 Ore di oggi.

De Luca ha incontrato il ministro Calderoli il 9 dicembre per elaborare le richieste della Campania e del Mezzogiorno nella preparazione della bozza. "Avevo chiarito - scrive il governatore campano - al ministro Calderoli che la Campania è pronta ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque verso un percorso di modernizzazione del Paese. Per questo abbiamo avanzato proposte di "burocrazia zero" da realizzare in tempi immediati. La seconda, è che occorre condivisione, accettando che il presupposto di tutto il processo di autonomia sia subordinato all'approvazione preventiva dei Lep".

De Luca contesta alcuni articoli della bozza, definendo "inaccettabile" che "si definiscono i Lep con decreti del presidente del Consiglio", mentre invece "vanno definiti - si legge - da un organismo tecnico autorevole e competente. Non ci si può affidare a organismi politici. Nell'articolo 4 è inaccettabile l'ennesimo richiamo alla spesa storica.

Nell'articolo 6 è inaccettabile l'ipotesi di finanziare funzioni tramite compartecipazione a contributi erariali maturati sul territorio regionale o riserve di aliquota".

De Luca conclude spiegando che "Gli equilibri costituzionali - scrive - l'equilibrio dei poteri, la sostanza della democrazia, sono una cosa seria. Qualche cattivo esempio fornito in passato dal centrosinistra non è un buon motivo per fare la stessa cosa.

Non vorrei che esigenze dettate da scadenze elettorali contingenti pregiudicassero, con forzature e ritorni a ideologismi". (ANSA).