Sos disabile a Sangiuliano, via barriere da siti culturali Capri

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Eliminare le barriere architettoniche che impediscono l'accesso delle persone con disabilità a due importanti siti culturali capresi, la Certosa e i Giardini di Augusto. E' l'appello che Christian Durso, giovane disabile residente ad Anacapri, rivolge al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Christian, già noto per le sue battaglie sul diritto alla mobilità, ottenne alcuni anni fa la rimozione dei gradini che impedivano alle persone con difficoltà motorie di raggiungere il Belvedere della Migliera, uno dei panorami più belli e conosciuti dell'isola. Ora sottopone al ministro, con tanto di foto, l'esistenza di una forte pendenza all'ingresso della Certosa di Capri ("ostacolo insormontabile in carrozzina ma pericoloso anche per i pedoni") e gli scalini che gli impediscono di entrare nei Giardini di Augusto. "Potrebbero non essere le uniche barriere da eliminare - precisa nell'istanza redatta insieme all'avvocato Alessandro Gerardi - ma, non potendo accedere ai siti in questione, sono le uniche che posso documentare". (ANSA).