Sangiuliano, Pompei unicum mondiale, Italia superpotenza cultura

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - "Pompei è un sito dove tocchiamo con mano il valore della nostra cultura, che è anche di tipo economico. Ho detto più volte che l'Italia è una superpotenza culturale perché la storia ci ha regalato un unicum. Pompei è un luogo dove percepiamo il valore di questa cultura. Abbiamo il dovere di conservare tutelare e anche migliorare il nostro patrimonio. Al netto della pandemia di flussi turistici sono in aumento. Dobbiamo predisporci a ciò elevando il valore dell'offerta e migliorando l'esperienza per i turisti". Lo dice il ministro Gennaro Sangiuliano, in occasione dell'apertura della casa dei Vettii a Pompei. (ANSA).