San Carlo, Rigoletto con Tézier al Politeama

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - È "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, esecuzione in forma di concerto, il primo titolo del nuovo anno in cartellone dal 15 gennaio (ore 19,00) al Teatro Politeama per la Stagione 22-23 del Teatro di San Carlo. Sul podio, a dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano e un cast che comprende il giovane ma già affermato Lorenzo Passerini, di ritorno a Napoli dopo il successo di Sonnambula. Nel ruolo del titolo sarà impegnato il baritono francese Ludovic Tézier, applauditissimo nel Don Carlo ad inaugurazione di Stagione. Accanto a lui in palcoscenico Pene Pati (Il Duca di Mantova), Nadine Sierra (Gilda) entrambi di ritorno a Napoli dopo i consensi dello scorso anno in Lucia di Lammermoor.

Alessio Cacciamani sarà Sparafucile e Nino Surguladze Maddalena.

Completano il cast Cassandre Berthon (Giovanna), Gabriele Sagona (Il Conte di Monterone), Roberto Accurso (Marullo) e cinque allievi dell'Accademia del San Carlo.

Con il Massimo napoletano indisponibile per lavori di restauro (fino al 31 marzo) anche le repliche sono in programma al Politeama: 18 gennaio (ore 18:00), 21 gennaio (ore 19:00), 24 gennaio(ore 20:00). La produzione, Orchestra e Coro sono del Teatro di San Carlo, maestro del Coro è José Luis Basso. Prima opera della cosiddetta "trilogia popolare" insieme a "La traviata" e "Il trovatore", Rigoletto debuttò nel 1851 alla Fenice di Venezia. Giuseppe Verdi affidò il libretto a Francesco Maria Piave che lo trasse "Le Roi s'amuse" di Victor Hugo.

(ANSA).