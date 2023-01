Non vuole fare fila in ospedale e dà in escandescenze,denunciata

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Una 52enne napoletana, con precedenti, è stata denunciata dalla polizia per danneggiamento aggravato: la donna ha dato in escandescenze nell'ospedale Villa Betania dove pretendeva di essere visitata senza fare la fila.

I fatti risalgono a ieri sera, quando gli agenti del Commissariato di Ponticelli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale per la segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla caposala e da una guardia giurata i quali, indicando una donna, hanno raccontato che, poco prima aveva preteso di essere visitata senza aspettare il proprio turno. Quindi aveva dato in escandescenze, inveendo contro le persone in attesa, prendendo a calci e pugni la porta di ingresso del presidio ospedaliero e infine danneggiando il tabellone delle informazioni affisso al muro della sala d'attesa. I poliziotti l'hanno identificata e denunciata. (ANSA).