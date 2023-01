Musica: Giuseppina Torre a Caserta, concerto contro violenza

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Un concerto gratuito a Caserta dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: domenica 15 gennaio la pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà presso la Chiesa San Ferdinando Re, nel complesso monumentale Belvedere di San Leucio, patrimonio dell'UNESCO.

"Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza - spiega la Torre - Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre". L'iniziativa, voluta da Genovese Management, in collaborazione a Don Antonio Iazzetta e l'APS Pro Loco Real Sito. Giuseppina Torre è da sempre impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne partecipando a varie iniziative di sensibilizzazione. Per l'occasione la musicista ripercorrà il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dall ultimo album "Life Book", (Decca Records, distribuzione Universal Music Italia) e dal precedente disco "Il Silenzio Delle Stelle". Prodotto da Giuseppina Torre e Davide Ferrario, "Life Book" racchiude 10 composizioni inedite.

L'artista siciliana che si è aggiudicata numerosi premi negli Usa, ha suonato anche per Papa Francesco, in Vaticano, per Piano City a Napoli, Milano, Palermo, a La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi (2022), ed è Cavaliere dell'Ordine "Al Merito Della Repubblica Italiana". (ANSA).