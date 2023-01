Droga: in tasca coca, crack ed hashish, arrestato nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Blitz anti-droga per i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna che a via Antonio De Curtis hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessandro Zavatskyy, 20enne di Marigliano, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane, fermato nel complesso della "219", è stato perquisito: nelle tasche del 20enne rinvenute 10 dosi di cocaina, 39 di crack e 9 di hashish. Sequestrata anche la somma contante di 770 euro verosimilmente provento illecito.

Il 20enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. (ANSA).