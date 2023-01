Bus Air a fuoco in Irpinia, in salvo autista e passeggeri

(ANSA) - AVELLINO, 10 GEN - Un autobus di Air Campania è stato letteralmente divorato dalle fiamme in pochissimi minuti mentre stava percorrendo la linea che collega Avellino al comune di Santa Paolina.

L'autista ha fermato l'automezzo dopo essersi accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore. Ha fatto appena in tempo, insieme ai tre passeggeri che si trovavano a bordo, a mettersi in salvo. Le fiamme si sono immediatamente propagate all'interno distruggendo completamente l'automezzo. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Avellino che ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. (ANSA).