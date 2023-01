Tre minorenni feriti nella notte a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Tre minori, due tredicenni ed un quattordicenne, sono stati feriti in distinti episodi tra Napoli e provincia. Sul posto i Carabinieri che stanno indagando.

Un tredicenne è stato portato all'ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato ferito alla gamba verosimilmente con un'arma da taglio. Il giovane sarebbe stato ferito da un coetaneo nel Parco Viviani di via Girolamo Santacroce, nel quartiere Vomero.

Tra le ipotesi quello dell'uso incauto di una lama.

Alla clinica Villa Betania, nel quartiere di Ponticelli, è stato soccorso un tredicenne ferito a una gamba. Ha detto di essersi accorto in strada della ferita senza aver visto chi lo avesse colpito. Con i genitori avrebbe poi raggiunto l'ospedale.

Un quattordicenne nella zona dell'Avvocata, invece, sarebbe stato aggredito da alcuni coetanei, uno dei quali gli avrebbe sferrato un fendente all'addome. Gli aggressori lo avrebbero trascinato in strada per diversi metri, fino all'intervento del padre della vittima. 15 giorni di cura la prognosi. (ANSA).