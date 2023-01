Rapina con sparo in centro scommesse nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Nella serata di ieri due banditi armati e con il volto coperto hanno rapinato un centro scommesse in Via Sambuco 19 a Volla, in provincia di Napoli. Durante la rapina, uno dei due ha esploso un colpo d'arma da fuoco contro un monitor della sala. Il bottino raccolto è di circa 15mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e quelli della sezione operativa di Torre del Greco. Repertati un proiettile inesploso calibro 7,65 e un'ogiva. Nessun ferito.

Indagini in corso per risalire all'identità dei rapinatori.

(ANSA).