Covid:1453 positivi, stabile occupazione 'terapia intensiva'

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Sono 1453 i nuovi positivi al Covid in Campania con un tasso di incidenza del 13,9 per cento con una leggera crescita rispetto al dato di ieri (12,75 per cento). I tamponi effettuati, come informa il bollettino quotidiano della Regione Campania, sono stati 10402 di cui 1616 molecolari.

Si registrano due decessi, di cui uno avvenuto nelle ultimo 48 ore. I posti in terapia intensiva occupati sono 17 (dato invariato rispetto a ieri) mentre quelli in area medica sono 357, con un calo di sei posti rispetto a ieri. (ANSA).