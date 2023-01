'Romeo e Giulietta' al Sannazaro rivisitato in chiave moderna

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "Alla festa di Romeo e Giulietta" è lo spettacolo di Benedetto Sicca ed Emanuele D'Errico da William Shakespeare che debutta nel Teatro Sannazaro di Napoli venerdì 13 gennaio. In scena Francesco Aricò, Clara Bocchino, Marialuisa Bosso, Emanuele D'Errico, Teresa Raiano, Dario Rea, Francesco Roccasecca.

Sicca porta in scena il classico di William Shakespeare dopo aver affrontato un ciclo di residenze nell'ambito del Cantiere Sartoria durante il quale ha avuto la possibilità di verificare la traduzione e la drammaturgia, nonché sperimentare molto liberamente diverse possibilità di mettere in scena il testo, in maniera che possa continuare a parlare ai nostri contemporanei.

"Alla Festa di Romeo e Giulietta' - dice l'autore e regista Sicca - è uno spettacolo/festa che parla di come le emozioni possano diventare il motore dei nostri pensieri e delle nostre azioni e che va in scena dopo tre anni dal suo concepimento per problemi legati alla pandemia. Sono profondamente grato a Puteca Celidonia per l'enorme profusione di energie artistiche e politiche donate a questo progetto, senza cui nulla avrebbe avuto senso. E altrettanto grato al Teatro Sannazaro di permettere a questo spettacolo - che rilegge un classico in chiave contemporanea - di nascere e crescere proprio al centro della platea dove fino a pochi giorni fa c'era il mitico Cafè Chantant".

La messa in scena è approdata alla costruzione di uno spettacolo/festa a pianta circolare durante il quale gli eventi della tragedia di Shakespeare possano permettere agli spettatori/invitati di interrogarsi sui grandi temi che il testo contiene: l'edonismo e il nichilismo, l'odio gratuito verso chi è diverso da noi, il valore centrale dell'amicizia come fondante dell'individuo. (ANSA).