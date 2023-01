Sangiuliano, Palazzo Fuga può essere polmone culturale di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - Sopralluogo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiiliano, oggi a Palazzo Fuga a Napoli.

"Ogni volta che sono passato da qui - ha detto il ministro - davanti a questo edificio così monumentale, mi sono domandato quante potenzialità potesse avere. È un edificio che opportunamente ristrutturato e riattivato può essere un polmone di cultura per Napoli che sta avendo tanta capacità di attrarre turisti che devono però incrociare la cultura, la storia, l'identità e i sedimenti comunitari di questa città". E lunedì è prevista una riunione a Roma a cui parteciperanno anche i tecnici del ministero, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e i tecnici del Comune di Napoli per definire entro un mese un protocollo per poi partire con gli interventi. Per quanto riguarda le risorse, il ministro ha affermato: "Le abbiamo recuperate e sto lavorando per reperirne ulteriori". (ANSA).