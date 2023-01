Hashish in camera da letto a Napoli, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - Hashish in camera da letto: 37enne arrestato dai Carabinieri I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno bloccato un uomo con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish per complessivi 89 grammi. Erano in una camera da letto e in quantità sufficiente a far scattare le manette.

L'uomo è stato portato in carcere ed è lì che attende giudizio.

