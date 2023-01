Covid: in Campania stabili tasso di positività e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - Tasso di positività in lieve calo, stabili i ricoveri in degenza, piccolo decremento per le terapie intensive. Sono i dati del bollettino Covid in Campania. A fronte di 10.026 test, i positivi sono 1.550 per un tasso del 15,45% rispetto al 16,2 di ieri.

I posti occupati in terapia intensiva sono 17, a fronte dei 18 di ieri. In degenza restano i 360 posti occupati di ieri.

Nessuna nuova vittima. Una nelle ultime 48 ore ma registrata oggi. (ANSA).