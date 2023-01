Nel Napoletano cc arrestano sorvegliato speciale

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per aver violato gli obblighi e le prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui è sottoposto Pasquale Granata, 54enne di Qualiano già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, con l'obbligo di soggiorno nel comune di Qualiano, è stato sorpreso dai carabinieri a bordo della sua auto mentre percorreva Corso Campano. Per il 54 enne anche una denuncia per aver guidato senza patente perché revocata. L'auto, non coperta da assicurazione, è stata sequestrata. L'arrestato è in attesa di giudizio (ANSA).