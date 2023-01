Napoli: la festa al rione Sanità chiude programma natalizio

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Festa stasera al rione Sanità dove si svolge la manifestazione 'Sanità Ta Ta - La notte della musica'. L'iniziativa chiude il programma natalizio 'Vedi Napoli e poi torni' sostenuto dal Comune di Napoli e in particolare dall'assessorato al Turismo, guidato da Teresa Armato. Una festa di musica a cui non è voluto mancare il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

''Questo era un evento molto atteso - ha detto - ed è un segnale di ripartenza, un momento di comunità e di gioia collettiva dopo la pandemia. Noi siamo molto felici di avere sostenuto questa iniziativa organizzata dalla III Municipalità che costituisce un altro pezzo di queste feste diffuse che abbiamo voluto in tanti quartieri di Napoli e che stanno avendo un grandissimo riscontro''. Manfredi ha sottolineato che questa filosofia adottata dall'amministrazione di realizzare eventi e manifestazioni artistico-culturali su tutto il territorio cittadino continuerà: ''Vogliamo che la città sia ampliata e che tutti i suoi luoghi siano parte della festa e dello sviluppo turistico'', ha affermato. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Fondazione di Comunità San Gennaro. (ANSA).