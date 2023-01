Turismo: Sorrento in festa per cinema e cibi di qualità

(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 04 GEN - Dopo la cerimonia d'apertura di Capodanno, domani "Sorrento Film & Food Festival" presenta un nuovo "Gala delle Stelle di cinema-cibo" al Cinema Armida. Premiati Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, la giovane attrice rivelazione di Sorrento Francesca Tizzano (Lamborghini e FBI International), insieme al cantante Erminio Sinni (già vincitore di The Voice Senior) e agli Chef stellati Gennarino Esposito e Pasquale Palamaro, ospiti attesi dal presidente del festival, l'attore statunitense Daniel McVicar.

Tra i protagonisti delle prime giornate il regista inglese Terry Gilliam, gli attori Remo Girone e Victoria Zinny, il regista Enrico Vanzina, i musicisti Noa e Gil Dor protagonisti di un applaudito concerto, e una delle stelle della cucina italiana nel mondo Alfonso Iaccarino, noto come "Don Alfonso", che nel 2023 festeggia i 50 anni di carriera La manifestazione con l'assegnazione dei "SorrentoFFF 2023 Awards" è sostenuta dalla Città di Sorrento con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e la collaborazione di Givova e propone proiezioni di film, documentari e cortometraggi anche sulla piattaforma internazionale eventive.org. L'obiettivo principale dell'happening è di rilanciare il felice binomio cinema ed enogastronomia da una delle perle del turismo mondiale. L' evento è promosso dall'associazione "The Artists Club Italia" presieduta da Antonella Cocco, l'organizzazione è seguita dall'attore italoamericano Luca Riemma ed dal regista sorrentino Luigi Pane.

Proposte anche opere che coniugano arte cinematografica con enogastronomia, ed una selezione di lavori internazionali selezionati (dai 2000 proposti) attraverso la piattaforma Filmfreeway.com. (ANSA).