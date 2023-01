Scuola: Giugliano, 1400 studenti "Marconi" ancora senza sede

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - I 1400 studenti dell'istituto superiore "G. Marconi" di Giugliano alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie (il prossimo 9 gennaio) non avranno ancora una loro scuola e saranno costretti a frequentare per altri 15 giorni la scuola solo di pomeriggio. Da settembre scorso gli studenti sono stati sfrattati dalla storica sede di via Basile, a Giugliano, perché devono essere avviati imponenti lavori di ristrutturazione. Un rinvio, comunicato nella giornata di ieri, che ha suscitato malumore tra studenti e genitori che chiedono un intervento del Comune di Giugliano.

Da allora i ragazzi e gli studenti hanno frequentato le lezioni solo di pomeriggio, e con notevoli disagi, ospitati negli altri istituti superiori della città di Giugliano. Nel frattempo è stata individuato un immobile nel centro storico di Giugliano (sarà sufficiente ad accogliere tutte le classi?) ma, come fa sapere la stessa Città metropolitana di Napoli, è in corso di definizione del contratto di locazione. Uno slittamento di 15 giorni che, come si apprende sempre dalla Città metropolitana di Napoli, necessario per il completamento dell'iter amministrativo ma anche per il trasferimento degli arredi. (ANSA).