Reggia di Caserta, 770mila ingressi nel 2022

(ANSA) - CASERTA, 04 GEN - Si chiude con 770mila visitatori il 2022 della Reggia di Caserta; un dato superiore ai numeri pre-Covid del 2019. E se il mese di agosto, con i suoi oltre 102mila ingressi raggiunti grazie anche al consenso ottenuto dalle mostre "Frammenti di Paradiso - Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta" e "Il Piccolo Principe - Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta", aveva portato il più ingente flusso di visitatori dal 2014, anno in cui il Complesso Vanvitelliano è diventato Museo Autonomo, gli altri mesi del 2022 non sono stati da meno.

"Numeri - spiega il direttore generale della Reggia Tiziana Maffei - che sarebbero stati più elevati se il Museo non fosse stato costretto a contingentare gli accessi, in considerazione della gravissima carenza di personale e dell'esigenza di salvaguardia del suo vasto patrimonio. Sono state molte le date con il tutto esaurito nelle quali, con rammarico, non abbiamo potuto accogliere tutti i visitatori viste le imprescindibili attività di tutela e vigilanza. Quanto fatto in quest'anno dimostra comunque tanto impegno; non solo si è prodotto, ma si è impostata l'attività i cui frutti saranno visti proprio a partire dal 2023".

Nel 2022 la Reggia di Caserta ha confermato di essere un museo amato dalle scuole, tappa fissa delle gite scolastiche di istituti sia italiani che stranieri; un calo nella scorsa primavera c'era stato per le misure antipandemiche, ma le scolaresche hanno ripreso ad affollare la Reggia negli ultimi mesi dell'anno e le previsioni per il 2023 sono molto incoraggianti. Tantissimi, inoltre, gli stranieri che hanno scelto di far tappa nella Meraviglia del Complesso vanvitelliano, apprezzando la magnificenza degli Appartamenti Reali e il lussureggiante Parco, così come le famiglie con bambini che hanno goduto della bellezza di questi luoghi anche negli ultimi giorni dell'anno. Le festività natalizie, infatti, hanno confermato la crescita. Circa 26mila i visitatori tra il 26 dicembre e il 2 gennaio. (ANSA).