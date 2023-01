Milan riparte da una vittoria, a Salerno basta un tempo

(ANSA) - SALERNO, 04 GEN - Parte da Salerno la rincorsa scudetto del Milan. I rossoneri espugnano 2-1 l'Arechi, volano momentaneamente a -5 dal Napoli e lanciano un messaggio al campionato. L'avvio di partita è all'insegna dei ritmi altissimi: la Salernitana prova a mettere la sfida sull'aggressività, il Milan si affida alla velocità e alla classe dei propri 'tenori' che quando si accendono mandano in tilt la difesa campana. Un divario che premia gli uomini di Pioli, bravi a far sbollire i padroni di casa e a piazzare subito l'affondo che mette in discesa il match. Ochoa (6'), volto nuovo dei granata arrivato nel mercato invernale, prima sbarra la strada a Leao in uscita.

Ma poi non può nulla sullo scatto del portoghese che, servito da un'invenzione di Tonali, salta il messicano e da posizione defilata riesce a spingere il pallone in fondo al sacco. La Salernitana accusa il colpo e cinque minuti dopo il Milan raddoppia: Ochoa salva su Tonali, Brahim Diaz raccoglie la respinta del portiere messicano e appoggia per Tonali che, stavolta, trova il gol del 2-0. L'uno-due è letale per gli uomini di Nicola che vanno completamente in bambola e concedono campo ed occasioni ai rossoneri. Brahim Diaz (28') prima si fa murare da Bradaric e, poi, calcia di pochissimo alla destra di Ochoa.

Quattro minuti dopo è Giroud ad avere sui piedi la palla del tris ma il portiere messicano, con l'aiuto di Radovanovic, riesce a salvare. La Salernitana non è pervenuta e le uniche occasioni arrivano dall'out mancino dove Brdaric riesce a sfondare due volte ma prima Sambia e poi Vilhena non ne approfittano. Si va al riposo con il Milan avanti di due reti e la Salernitana che non riesce mai a calciare nello specchio.

