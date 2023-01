Investe un pedone e fugge, preso dai carabinieri dopo poche ore

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Ha investito un uomo mentre attraversava sulle strisce pedonali e si è dato alla fuga; ripreso dalle telecamere e notato da alcuni testimoni, è stato individuato e arrestato dai carabinieri in poche ore. E' accaduto a Giugliano in Campania nella giornata di ieri, in carcere è finito il 56enne T.R., con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

L'investimento stradale si è verificato in mattinata nel centro della città dell'hinterland napoletano; la vittima, presa in pieno dall'auto dell'investitore, è stata condotta in ospedale con varie fratture giudicate guaribili in 40 giorni.

Intanto è partita la "caccia" al pirata della strada; i carabinieri di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, e sentito diverse persone che avevano assistito all'investimento e alla fuga. Nel pomeriggio il 56enne "pirata della strada" è stato così individuato; l'auto, ritrovata con vistose ammaccature su cofano anteriore e parabrezza, era infatti intestata alla moglie del 56enne, e quando i militari sono andati ad arrestarlo, aveva ancora indosso gli indumenti ripresi dalle telecamere durante l'incidente. (ANSA).