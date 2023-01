Il 'Concerto dell'Epifania' il 6 gennaio in onda su Rai 1

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - La 28ma edizione del Concerto dell'Epifania, in programma nel Teatro Mediterraneo di Napoli, sarà trasmessa su Rai 1 venerdì 6 gennaio, alle 23:35, e sarà condotta da Arianna Ciampoli (regia di Barbara Napolitano). E' ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale e prodotto per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme con l'Associazione Musica dal Mondo, che cura l'organizzazione. La direzione artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

Sul palco, accompagnati dall'Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, si alterneranno artisti come Sal Da Vinci con due brani tratti dal suo ultimo musical Masaniello Revolution: A Libbertà e Segui il Cuore.

Atteso anche Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo, che interpreterà I Magi di Giotto e reciterà la poesia Natale di Salvatore Quasimodo. In scaletta il tenore Alin Stoica, l'artista romeno canterà 'O' Sole Mio e Non ti Scordar di Me come omaggio alla città di Napoli. Altra protagonista sarà Alexia con due canzoni tratte dal suo ultimo album My XMAS, quali Christmas (Baby please come home) e Happy Xmas (War is over). Nel cast anche Ron con Non abbiam bisogno di parole e I Gatti. In scena anche Alan Sorrenti, che proporrà sia l'evergreen Figli delle Stelle che Giovani per sempre; Antonino, invece, canterà Ali Nere e Donna in ricordo della ventiduenne iraniana Masha Amini. Simone Cristicchi proporrà Ti regalerò una rosa ed una sua interpretazione de La cura di Franco Battiato.

Valentina Stella canterà Passione Eterna e Mente e Cuore. Spazio anche a Serena Brancale che proporrà Like a Melody e Alleria. Il jazz mediterraneo di Marco Zurzolo sarà protagonista con il brano Rino. Pierdavide Carone & Francesca Maresca renderanno omaggio alla figura di Lucio Dalla con due interpretazioni di Caruso e L'Anno che verrà.

La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2023 agli "artigiani della pace": l'Associazione Romeni in Italia ed Eugen Terteleac; Emanuele Demaria, sindaco di Conzano (AL); Luciana Esposito, autrice del libro Nell'inferno della camorra di Ponticelli - Napolitan.

(ANSA).