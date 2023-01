All'Elicantropo 'La nuova tonaca di Dio' con Massimo Di Michele

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Perché la storia e la società insegnano a essere, inequivocabilmente, uomini oppure donne? Chi ha stabilito così nette distinzioni tra i sessi e cosa di più appropriato si applica a ciascuno di essi? È la domanda e il punto di partenza del monologo 'La nuova tonaca di Dio' (God's new frock) di Jo Clifford, che Massimo Di Michele, anche interprete, porta in scena, da giovedì 5 gennaio alle 21.00 (repliche fino a domenica 15), nel Teatro Elicantropo di Napoli.

L'allestimento, presentato da Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale, si avvale della traduzione di Lorenzo Stefano Borgotallo, con i costumi a cura di Alessandro Lai e la scrittura gestuale di Dario La Ferla.

L'autrice, con ironia, re-intreccia l'atavica trama della storia più antica del mondo: la nascita del creato. Ma non è esattamente la Genesi che ci è stata raccontata, piuttosto, la percezione confusa e surreale che Clifford da bambino ha del racconto biblico. "È il perplesso racconto di un Dio - sottolinea i promotori dell'evento - che, puntino solo e annoiato perso nel nulla cosmico, crea il mondo con fare da principiante, modellando un uomo dal fango, come fosse un piattino o una tazzina, e creando, poi, Eva, per alleviare la solitudine di Adamo. Stabilisce, una volta cacciati i due dal giardino dell'Eden, che l'uomo dovrà lavorare la terra col sudore della fronte e la donna dovrà partorire con dolore. È la storia di come Dio voglia che l'essere umano sia maschio o femmina, e che tutto quello nel mezzo, invece, non esista. E che buffo, agli occhi di un bambino, sentire questa stessa storia, che insegna agli uomini a fare gli uomini e alle donne a fare le donne, pronunciata da un prete in tonaca lunga, che sembra una lunga sottoveste. Ma questa storia, in fin dei conti, non è tanto buffa". La narrazione segue un percorso ascendente, che culmina nell'iconoclastica accusa a Dio. A ben guardare, la condanna sembra rivolgersi non tanto a Dio nella sua natura spirituale, ma alla visione di Dio che le religioni hanno ideato, alla natura secolare delle sue chiese che lo interpretano alla luce di logiche terrene e parziali. Le "tonache" di Dio che scambiano i propri pensieri per la voce del Signore. Il testo si chiude con una benedizione che non è tanto la fine di un percorso ma un richiamo al principio, prima che fosse corrotto dalle religioni storiche. Se esiste un peccato originale, esiste ancor prima una benedizione originale, che è lo spirito puro del Divino, dell'Essere. Ma quanto questo divino è frutto dell'uomo stesso? L'opera di creazione in cui l'uomo è co-protagonista non è mai finita, ma continua ogni giorno.