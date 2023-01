Stop della Funicolare di Capri per manutenzione ordinaria

(ANSA) - CAPRI, 03 GEN - Da lunedì 9 gennaio la Funicolare di Capri si ferma per manutenzione ordinaria. L'ha reso noto il direttore di esercizio, Pasquale Santoro, spiegando che si tratta di lavori annuali di ordinaria manutenzione.

La funicolare sarà chiusa dal 9 Gennaio per consentire il regolare svolgimento dei lavori programmati per la straordinaria manutenzione. La data di riapertura sarà comunicata con il dovuto anticipo. "Come ogni anno sarà garantito un servizio sostitutivo a mezzo autobus, con partenze da Marina Grande nel piazzale antistante la stazione inferiore e dal centro di Capri dallo stazionamento di Piazza Ungheria", spiega il direttore di Esercizio (ANSA).