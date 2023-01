Fiamme in palazzo: due persone in ospedale, salvati 10 cani

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Portici, in provincia di Napoli, per domare l'incendio scoppiato poco dopo le 21 nell'appartamento di un palazzo al parco Schiano, alla quarta traversa a destra di via Libertà.

Sono due le persone che sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. Per gli altri è stato sufficiente il soccorso prestato sul posto.

I pompieri hanno messo in salvo anche dieci cani, prelevati dai due fabbricati che sono stati interessati dalle fiamme.

