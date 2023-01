Fiamme in palazzo del Napoletano: sindaco, soccorsi immediati

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - "La macchina dei soccorsi si messa in moto immediatamente, stiamo lavorando per prestare assistenza a tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo incidente". Così, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, in relazione all'incendio scoppiato in serata nella città alle porte di Napoli. "Continueremo a lavorare tutta la notte senza sosta - ha aggiunto - sul posto si è recata la Protezione Civile del Comune e tutto il personale della polizia municipale e dell'ufficio tecnico. La situazione è anche sotto il costante monitoraggio della prefettura e della protesione civile regionale".

"Al momento sono ventisei le persone da sgomberare, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico del Comune di Portici e dei vigili del fuoco", ha fatto sapere l'assessore comunale Maurizio Capozzo, delegato dal sindaco a coordinare l'intervento del comune.

Secondo un primo screening, comunque, tutte le persone sgomberate dovrebbero trovare ospitalità da amici e parenti stanotte. (ANSA).