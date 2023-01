Fiamme in palazzo: 26 persone salvate, 72 quelle sgomberate

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - Ventisei 26 persone tratte in salvo insieme con 10 cani, 72 persone per 26 nuclei familiari sgomberate. E' questo l'ultimo bilancio dell'incendio che è scoppiato poco dopo le 21 in un appartamento di uno stabile al parco Schiano alla quarta traversa a destra di via Libertà, a Portici, in provincia di Napoli.

A renderlo noto sono il sindaco Vincenzo Cuomo e l'assessore Maurizio Capozzo, quest'ultimo intervenuto sul posto per coordinare la macchina comunale dei soccorsi.

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco che stanno lavorando col supporto delle squadre della Polizia Municipale coordinate dal comandante Francesco Zenti per domare il rogo. Per ventisei persone si sono rese necessarie le cure mediche ed ossigeno per le conseguenze dei fumi inalati. (ANSA).