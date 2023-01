Musei: tanti turisti, Palazzo Reale apre in giorno riposo

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - L'anno 2023 si apre con un successo per il Palazzo Reale di Napoli, che ha fatto registrare quasi seimila ingressi il 1° gennaio, prima domenica del mese con accesso Gratuito, su iniziativa del Ministero della Cultura.

Per la grande affluenza di turisti in città, l'Appartamento Storico sarà aperto anche nella giornata di mercoledì 4 gennaio, nonostante sia il giorno di riposo settimanale del museo.

Apertura, quindi dalle 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle ore 19.00 per poter visitate anche la mostra "Don Chisciotte Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi" che chiuderà il prossimo 10 gennaio.

Sullo storico Scalone spenderà ancora per pochi giorni il maestoso albero natalizio addobbato, ai piedi del quale, nel grande pacco dono, è ancora possibile lasciare messaggi di buon augurio per il nuovo anno, fino al giorno dell'Epifania. Una selezione dei biglietti che sono stati imbucati nel periodo delle feste di Natale, sarà pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2023. Nell'Ambulacro, al termine del percorso di visita, si può visitare il nuovo allestimento del Presepe napoletano dalle collezioni di Intesa Sanpaolo. (ANSA).