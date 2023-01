Furto di ruote d'auto a Portici, consigliere denuncia

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 02 GEN - Ancora una volta un furto di ruote dalle auto. E' accaduto a Portici dove, questa mattina, in via IV Novembre un'Alfa Romeo Stelvio è stata trovata priva di tutti e quattro gli pneumatici. A sorreggerne il peso, rispettivamente due mattoni in tufo e due cric. L'episodio è stato documentato con foto e video dal consigliere comunale del Pd, Francesco Portoghese. "Questa mattina in via IV Novembre, su mia richiesta è venuta anche la Polizia di Stato" spiega in un video "Ringrazio quelle poche forze dell'ordine che stanno a Portici e che fanno il loro dovere".

Portoghese, raggiunto al telefono, aggiunge: "Ho inviato richiesta anche a mezzo pec all'attenzione del Questore e del Prefetto sulla problematica della sicurezza chiedendo più forze".

Episodi analoghi si sono verificati anche in passato sul territorio, puntualmente denunciati dal consigliere comunale. E nei giorni scorsi Portoghese in una petizione indirizzata a Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale ha chiesto, insieme ad un cospicuo numero di residenti, maggiori controlli su piazza Gravina, via Zuppetta, via Rossano, via IV Novembre, viale D'Amore e via De Gregorio. (ANSA).