A Ischia Porto 269 multe nel primo giorno degli autovelox

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Sono state 269 le sanzioni nel primo giorno di attivazione degli autovelox nel comune di Ischia Porto, dove da ieri sono in funzione 4 impianti per la rilevazione della velocità, due lungo via Baldassarre Cossa e due sulla Variante Esterna della statale 270.

La maggior parte dei trasgressori (143) ha superato il limite ma non oltre i 10 km/h e per loro scatterà solo una sanzione amministrativa di 42 euro; per gli altri 126 però, oltre ad una sanzione economica più alta, arriverà anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. La maggior parte delle multe in via Baldassarre Cossa, dove vige il limite di 40 chilometri orari.

Dal 27 dicembre gli autovelox erano stati attivati in pre-esercizio e già erano state rilevate molte infrazioni, dovute anche alla mancanza di informazione tra gli automobilisti.

Per il sindaco di Ischia Porto Enzo Ferrandino "i numeri del primo giorno di attivazione degli autovelox ci dicono che c'è ancora tanto da fare per migliorare l'educazione stradale della nostra comunità". (ANSA).