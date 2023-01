Prillo, "atti anonimi si qualificano da soli"

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 01 GEN - "Se qualcuno pensa che con questo riprovevole gesto io possa fare un passo indietro, si sbaglia di grosso. Gli atti anonimi si qualificano da soli. Ho già provveduto a denunciare alle autorità competenti l'accaduto e resto fiduciosa del loro operato". E' quanto dichiara Maria Grazia Prillo, capogruppo Pd in consiglio comunale a Ercolano (Napoli) a seguito di accuse infamanti, contenute in un manifesto anonimo affisso in città, rivolte a lei e alla sua famiglia.

"Ringrazio il sindaco Buonajuto, il vice e segretario cittadino del Pd, Luciani, il presidente del consiglio Simeone e tutte le persone che mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. La strada dell'odio non è mai quella giusta da percorrere, tutti dovremmo farci portatori di ben altri sentimenti". (ANSA).