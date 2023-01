In possesso di oltre 3mila fuochi pirotecnici, denunciato 20enne

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 01 GEN - Un 20enne è stato denunciato a Portici (Napoli) per detenzione illegale di oltre 3mila fuochi pirotecnici per un peso complessivo che supera i 200 chilogrammi. Ad eseguire il sequestro i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Portici nel corso di un controllo del territorio finalizzato alla repressione della detenzione abusiva di esplosivi. Il materiale era custodito in un locale in stato di abbandono del comune vesuviano. (ANSA).