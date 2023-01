Capodanno:centomila utenti sul trasporto pubblico napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Nella lunga notte di Capodanno oltre centomila utenti hanno utilizzato il sistema di trasporto pubblico napoletano scegliendo di spostarsi con i treni della Linea 1, le Funicolari, Centrale e di Montesanto (rimaste aperte no stop) e di avvalersi dei parcheggi di interscambio.

"Un risultato importante, per napoletani e turisti che hanno potuto godere senz'auto della città e partecipare ai suoi numerosi eventi", il commento dell'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza. "La non stop della scorsa notte ed il funzionamento dei trasporti tra Natale e Capodanno confermano - aggiunge l'assessore - che è necessario proseguire con il potenziamento dell'Anm avviato dall'Amministrazione e nell'ottica della proficua collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori per continuare a migliorare questo servizio essenziale per la città". (ANSA).