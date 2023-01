Capodanno: squadre Asia al lavoro dall'alba

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Anapoli, nelle location degli eventi del Capodanno, che hanno accolto questa notte migliaia di cittadini e turisti, le squadre degli operatori Asia sono entrati in azione fin dalle prime ore del mattino per la pulizia delle strade e delle piazze.

"Una Napoli pulita, all'altezza di un nuovo giorno di festa per quanti la visitano e la vivono", sottolineano al Comune. (ANSA).